Основная информация по делу Бакауова находится у КНБ

Дело в отношении бывшего главы региона, как отметили в Антикоррупционной службе, находится на стадии расследования.

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов прокомментировал информацию в отношении экс-главы Павлодарской области Булата Бакауова, передает корреспондент zakon.kz.

Дело в отношении Бакауова на стадии расследования. В КНБ уже сообщали об этом... Создана межведомственная следственно-оперативная группа. Но основная информация будет от Комитета национальной безопасности, — сообщил на брифинге Бектенов.

15 января появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова.Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

16 января акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

17 января аким Павлодарской области Булат Бакауов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий.

Дело находится на контроле у генпрокурора.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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