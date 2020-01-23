Пациенток, лечившихся в Нур-Султане после крушения самолета, скоро выпишут

В дальнейшем им предстоит длительный реабилитационный период.

Пациентки, проходившие лечение в научно-исследовательском институте травматологии (НИИТО) и ортопедии после крушения самолета Fokker-100, будут выписаны на следующей неделе. По словам заведующего отделения травматологии №2 Александра Степанова, после выписки и реабилитации девушки смогут полностью восстановиться, передает корреспондент zakon.kz.

Стоит отметить, бригада хирургов из НИИТО вылетела из столицы в Алматы в первый же день трагедии, позже их сменила вторая группа врачей института во главе с директором медучреждения, профессором Нурланом Батпеновым.

После того, как состояние пациентов стабилизировалось, мы перевели двух пациентов к нам на дальнейшее лечение, которое требовало специализированной хирургической помощи. 3 января при участии нашего директора проведены две операции, после стабилизации дополнительно проведены еще две операции. Сейчас девушка стабильна. К концу этой недели, в начале следующей, она будет готовиться к выписке, - рассказал Александр Степанов.

Вторая пациентка поступила в НИИТО 4-го января 2020 года. До этого, она была прооперирована в Алматы, вторую, корректирующую операцию ей провели уже в стенах института. Сейчас она стабильна, и также будет выписана на следующей неделе.

В дальнейшем им предстоит длительный реабилитационный период. Но думаю, что они смогут вернуться к жизни, которую вели до этого, - отметил Степанов.

У девушки, перенесшей четыре операции, - диагноз политравма. Это множественные травмы множественных сегментов. Диагноз второй – перелом голени.

Возраст пациенток – 30 и 35 лет.

Стоит отметить, что это были одни из самых тяжелых пациентов, требующих специализированного и подготовленного оперативного вмешательства. И именно поэтому было принято решение оказывать им всю необходимую помощь на базе НИИТО.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!