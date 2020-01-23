Студент из Кокшетау выпрыгнул из окна шестого этажа

На месте работает следственно-оперативная группа.

Студент Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Уалиханова выпал из окна шестого этажа вуза, передает Sputnik Казахстан.

В социальных сетях распространили видеоролик, по-видимому, очевидца случившегося на территории госуниверситета им. Ш. Уалиханова. Молодые люди пытаются удержать и затащить обратно. Студент, судя по кадрам, сопротивляется. Слышна нецензурная брань.

В вузе информацию об инциденте подтвердили.

Студент второго курса, учится на эколога. Неожиданно разбил окно и выпал. Однокурсники приложили все усилия, чтобы затащить его обратно. Не получилось, - проинформировали в университете.

О причинах произошедшего в вузе не знают.

В департаменте полиции Акмолинской области отметили, что телефонное сообщение о случившемся от неизвестного лица поступило в 13.15.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Молодой человек 2001 года рождения, житель Кокшетау, госпитализирован в многопрофильную областную больницу. По информации заместителя директора медучреждения Дмитрия Чайкова, молодой человек находится в сознании.

Пациента госпитализируют в отделение челюстно-лицевой хирургии. Диагностирован перелом скуло-орбитального комплекса, то есть костей лица, - уточнил Дмитрий Чайков.

В настоящее время молодого человека обследуют.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!