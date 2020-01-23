Изолятор для инфицированных китайским коронавирусом попал на видео

По последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 17 человек.

Передвижной изолятор для инфицированных смертельным китайским коронавирусом попал на видео. Кадры из аэропорта Шанхая опубликовал Telegram-канал "Китайская угроза", сообщает Lenta.ru.

В ролике видно, как несколько сотрудников аэропорта в черной одежде выкатывают из здания небольшую кабину желтого цвета с окнами и дверью. За происходящим с чемоданами в руках со стороны наблюдает пассажирка.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Всего зарегистрировано около 455 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!