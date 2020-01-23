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Изолятор для инфицированных китайским коронавирусом попал на видео

По последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 17 человек.

Фото : ТАСС / Mark Schiefelbein/AP23 января 2020, 15:56

Передвижной изолятор для инфицированных смертельным китайским коронавирусом попал на видео. Кадры из аэропорта Шанхая опубликовал Telegram-канал "Китайская угроза", сообщает Lenta.ru.

В ролике видно, как несколько сотрудников аэропорта в черной одежде выкатывают из здания небольшую кабину желтого цвета с окнами и дверью. За происходящим с чемоданами в руках со стороны наблюдает пассажирка.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Всего зарегистрировано около 455 случаев заражения смертельным вирусом, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.


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