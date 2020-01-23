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Исекешев рассказал Елбасы о планах работы в новой должности

По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.

Фото : сайт Первого Президента РК23 января 2020, 16:36

Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева, передает zakon.kz со ссылкой на сайте Первого Президента РК.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул важную роль Совета Безопасности по координации проведения единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны.

Совет Безопасности очень важный государственный орган, который, прежде всего, анализирует и представляет к рассмотрению вопросы обеспечения безопасности, как внутри страны, так и за ее пределами. Сюда относятся вопросы касательно работы правоохранительных органов, обеспечения продовольственной безопасности, взаимоотношений с зарубежными странами, обороноспособности. Кроме того, важно уделить внимание реформе правоохранительной системы и довести ее до конца, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Исекешев доложил о текущей ситуации в стране и представил информацию о планах работ на 2020 год.

По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.


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