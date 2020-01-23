Исекешев рассказал Елбасы о планах работы в новой должности
По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.
Фото : сайт Первого Президента РК23 января 2020, 16:36
Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева, передает zakon.kz со ссылкой на сайте Первого Президента РК.
В ходе встречи Елбасы подчеркнул важную роль Совета Безопасности по координации проведения единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны.
Совет Безопасности очень важный государственный орган, который, прежде всего, анализирует и представляет к рассмотрению вопросы обеспечения безопасности, как внутри страны, так и за ее пределами. Сюда относятся вопросы касательно работы правоохранительных органов, обеспечения продовольственной безопасности, взаимоотношений с зарубежными странами, обороноспособности. Кроме того, важно уделить внимание реформе правоохранительной системы и довести ее до конца, - сказал Первый Президент Казахстана.
В свою очередь Исекешев доложил о текущей ситуации в стране и представил информацию о планах работ на 2020 год.
По итогам встречи Председатель Совета Безопасности дал ряд конкретных поручений.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5003994-54faa1655c7c9209493830aa5cd7d184
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...