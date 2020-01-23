Елбасы встретился с единственной женщиной, получившей Премию мира
Ж.Аубакирова поделилась своими творческими планами на ближайший период.
Фото : elbasy.kz23 января 2020, 16:40
Первый Президент Казахстана встретился с народной артисткой Республики Казахстан Жанией Аубакировой, сообщает zakon.kz со ссылкой на elbasy.kz.
В ходе беседы Ж.Аубакирова рассказала Нурсултану Назарбаеву о текущей деятельности и поделилась своими творческими планами на ближайший период.
Вы очень известный человек в стране, который достиг высоких результатов в своем деле. Вы – единственная женщина, получившая Премию мира и прогресса. Вы пропагандировали нашу культуру за рубежом. Продолжайте передавать свои знания и навыки нашей молодежи, - сказал Елбасы.
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