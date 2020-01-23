Собиравшийся купить кресло акима чиновник лишился должности

Сам Сулейменов утверждал, что это была просто шутка, которую он проронил в беседе с товарищами.

На заседании Совета по этике Жамбылской области рассмотрели дело заместителя акима Меркенского района Миржана Сулейменова, который в телефонном разговоре с одним из местных бизнесменов сказал, что якобы выкупит должность акима района, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Сам Сулейменов утверждал, что это была просто шутка, которую он проронил в беседе с товарищами.

Совет по этике рекомендовал понизить чиновника в должности. По поручению акима области Аскара Мырзахметова в целях профилактики коррупционных правонарушений Сулейменов освобожден от занимаемой должности, - сообщили в ведомстве.

Телефонными разговорами Сулейменова интересовались спецслужбы в связи с другим коррупционным делом. Прослушка зафиксировала и беседы о кресле акима. Из них стало известно, что госслужащий боялся потратить деньги впустую. Беспокоился, стоит ли тратить такую сумму (50 тысяч долларов) за должность в небогатом аграрном крае. Установлено, что бойкий торг по телефону чиновник вел с известным в регионе бизнесменом.

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