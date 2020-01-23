Из-за бурана все силы и средства МВД перешли на усиленный режим работы

Движение закрыто или ограничено в восьми регионах страны для всех видов транспорта.

Всего перекрыто 72 участка автодорог в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Об этом сообщил на брифинге в министерстве внутренних дел РК начальник управления по ЧС ведомства Жанибек Каримбаев, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, все силы и средства МВД переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности граждан и оказания им необходимой помощи.

Предупреждаем, что ситуация на автодорогах в настоящее время крайне неблагоприятная. Просим граждан воздержатся от выездов, - сказал он.

Несмотря на то, что были направлены СМС об ухудшении погодных условий, многие граждане все же выехали в путь и застряли в снежных заносах на автодорогах.

По данным Каримбаева, за прошедшие сутки спасателями на трассах спасено 278 человек, из них 31 ребенок. На очищенные участки автодорог отбуксировано 63 единицы техники.

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Также начальник управления комитета административной полиции МВД РК Багланбек Айтпаев рассказал, что для оказания помощи участниками дорожного движения на загородных автодорогах страны разработано свыше 200 маршрутов патрулирования, ежесуточно задействуются свыше 1,5 тысяч сотрудников патрульной полиции.

Только за прошедшие сутки на автодорогах страны допущено 21 ДТП, в которых погибло 6 и ранено 26 человек. Необходимо отметить, что не все из вышеуказанных ДТП связаны с климатическими условиями, - пояснил он.

Как сообщалось ранее, штормовая погода и сложные погодные условия на территории Казахстана обусловлены происхождением атлантического циклона с такими атмосферными явлениями как снег и усиление ветра. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до 26 числа.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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