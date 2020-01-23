Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах страны

Ожидаются сильный ветер, снег, туман.

Непогода ожидается в нескольких областях, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".

24 января в Мангистауской области ночью ожидаются осадки, местами сильные. Местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный 17-22 м/с.

Актау: 24 января ожидается гололед. Ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

24 января в Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами сохраняются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами 23 м/с, днем местами 15-20 м/с.

Кокшетау: 24 января сохраняются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

24 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

24 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, днем метель, ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Шымкент: 24 января ожидается южный, юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

Туркестан: 24 января ожидается южный, юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

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