Инсайдер назвал новую дату следующего боя Головкина

Эксперт канала ESPN, инсайдер Стив Ким озвучил информацию о том, что бой чемпиона мира IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 ко) с претендентом из Польши Камилом Шеремета (21-0, 5 КО) состоится не в марте, а немного позже, передает zakon.kz.

По последней информации, бой Головкин-Шеремета должен состоятся 28 марта в Чикаго. Данный матч санкционировала IBF. Однако, есть вероятность, что возвращение на ринг нашего чемпиона состоится немного позднее.

При этом местом проведения боя, по мнению инсайдера, также будет Чикаго.

Ok, multiple sources have told me that Vergil Ortiz will make his 2020 debut on March 28 at the Forum in Inglewood/Los Angeles. Look for GGG to move back to April. Also Top Rank may have a show this night in Canada with Artur Beterbiev. #boxing