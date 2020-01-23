Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Инсайдер назвал новую дату следующего боя Головкина

По последней информации, бой Головкин-Шеремета должен состоятся 28 марта в Чикаго. Данный матч санкционировала IBF. Однако, есть вероятность, что возвращение на ринг нашего чемпиона состоится немного позднее.

Фото : dazn23 января 2020, 17:38

Эксперт канала ESPN, инсайдер Стив Ким озвучил информацию о том, что бой чемпиона мира IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 ко) с претендентом из Польши Камилом Шеремета (21-0, 5 КО) состоится не в марте, а немного позже, передает zakon.kz.

По последней информации, бой Головкин-Шеремета должен состоятся 28 марта в Чикаго. Данный матч санкционировала IBF. Однако, есть вероятность, что возвращение на ринг нашего чемпиона состоится немного позднее.

- Несколько источников сообщили мне, что Вирджил Ортис дебютирует в 2020 году 28 марта на арене The Forum в Лос-Анджелесе. Кажется, Головкин вернется на ринг в апреле. Также в тот вечер в Канаде может провести свое шоу с Артуром Бетербиевым компания Top Rank, - написал Ким в твиттере.

При этом местом проведения боя, по мнению инсайдера, также будет Чикаго.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты