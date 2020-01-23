Кто-то умер? В Казахстане тиражируют фейк-ньюс про IQOS и Glo

Кому конкретно может быть выгодно распространять информацию и пропагандировать курение?!

Редакция 365info заинтересовалась распространяемой в Казахстане через мессенджеры и социальные сети информацией о том, что якобы из-за курения вейпов и нагреваемых табачных изделий IQOS и GLO умерла девушка. В сообщении указано, что врачи, якобы, сделали заключение, что причиной смерти является курение IQOS.

Далее приводится рекомендация, что если курильщик совсем не может отказаться от сигарет, то лучше продолжать курить простые сигареты. Более того: в сообщении утверждается, что в некоторых странах, таких как США, IQOS уже якобы запрещён, в то время Казахстан только идет к этой цели. Примечательно то, что в пересылаемом скриншоте затёрты номер телефона и имя, что уже наводит на определённые мысли…

Редакция обратилась к общественным организациям, таким как РОО "Национальная лига потребителей" и общественный фонд "Аман-Саулык", с целью прояснить ситуацию и выяснить, насколько распространяемая информация соответствует действительности и надо ли начинать бить тревогу.

РОО "Национальная лига потребителей" в декабре прошлого года запустила горячую линию как раз по вопросам потребление табака и новых продуктов, таких как электронные сигареты и нагреваемый табак. Цель "горячей линии" – собрать побольше мнений казахстанцев и составить список приоритетных вопросов, которые необходимо адресовать производителям и государственным органам. Работа началась только в декабре, но на данный момент мы не получили ни единого звонка, в котором прозвучал бы вопрос развития заболеваний или летального исхода из-за IQOS и GLO. Пока казахстанцев беспокоит, насколько данная продукция может быть альтернативой обычным сигаретам, как разобраться в большом потоке информации как от сторонников, так и от противников электронных сигарет. Лига будет вплотную следить за ситуацией и ставит перед собой задачу обеспечения потребителя научно доказанной и достоверной информацией. Мы призываем всех, у кого есть вопросы по этой теме, обращаться к нам на "горячую линию" по бесплатным коротким номерам: activ 2040 и beeline 2518. Мы принимаем звонки как на казахском, так и на русском языках, – отметила Светлана Романовская, президент РОО "Национальная лига потребителей".

Вместе с тем, непонятно, кому конкретно может быть выгодно распространять информацию и пропагандировать курение?! Кто-то скажет, что это происки конкурентов, а возможно, кто-то хочет воспользоваться ситуацией и поймать на этой волне так называемый "хайп"?

Бахыт Туменова, президент общественного фонда "Аман-Саулык", отметила: "Скорее всего, распространяемая информация не соответствует действительности. В наше время такое серьёзное заявление от якобы "врачей" не может исходить без ссылки на официальный источник. Более того, внимание к новым продуктам объясняется тем, что действительно они становятся популярными и сегодня уже насчитывается около 20 миллионов человек по всему миру, которые перестали курить и перешли на альтернативу без горения и токсических смол. Это уже огромное достижение в области снижения вреда от эпидемии курения. Ведь для нас, для медиков, лучшее, что должен сделать курильщик – это бросить немедленно, но жизнь такова, что не все это могут и не все хотят. В этой связи мы – сторонники снижения вреда чрез научно доказанную альтернативу, и исключительно от легальных производителей. По этому пути пошли в ряде развитых стран, таких как Великобритания, признавшая электронные сигареты и нагреваемый табак эффективным компромиссом для борьбы с курением сигарет. При использовании новых продуктов на 90% в среднем снижено формирование канцерогенных токсинов, соответственно и заболеваний. Наша организация имеет в штате квалифицированных врачей, которые готовы ответить на вопросы и оказать психологическую или консультационную помощь всем желающим по телефону 292-04-85".

Мы также обратились к производителям нагреваемых табачных изделий, полагая, что они должны быть первыми, кто получил бы жалобу от потребителя и проверку от госоргана. В ответ на наш вопрос нам объяснили, что сегодня в Казахстане более 150 000 человек бросили курить благодаря новым продуктам, и с ними поддерживается регулярная обратная связь чрез различные инструменты коммуникации. У потребителей возникают вопросы различного характера, такие как цена и наличие продукта в рознице, субъективное восприятие запаха, замена по гарантии, результаты научных исследований. По вопросу якобы наступления смерти информации и жалоб не было, как в Казахстане, так и других странах, где продаются изделия с нагреваемым табаком.

С целью прояснения вопроса о запрете IQOS в США мы обратились к сайту самой уважаемой в этой стране медицинской организации – Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которая собственно и выдаёт разрешения на продажу таких продуктов в Соединённых Штатах. На сегодняшний день FDA обладает полным арсеналом научных инструментов для проведения собственных исследований и пользуется общемировым доверием в медицинских и научных кругах. Так вот, FDA в своём официальном пресс-релизе на сайте сообщает, что новые бездымные продукты, такие как IQOS, из-за отсутствия горения имеют ряд преимуществ перед сигаретами, и в этой связи такие продукты соответствуют целям и задачам общественного здравоохранения США. Более того, с мая 2019 года, после прохождения многоуровневых исследований и перепроверки научных данных и клинических исследований производителей третьими независимыми сторонам, FDA официально разрешило продажу IQOS на территории США. Также отмечается, что IQOS является единственным в мире продуктом из категории нагреваемых табачных изделий, который получил соответствующее одобрение FDA.

Таким образом, речь идёт о фейковых сообщениях. Редакция будет пристально следить за развитием ситуации и постарается выяснить, кому и, главное, зачем понадобилось будоражить казахстанское общество на фоне нынешней лёгочной эпидемии в Китае (как известно, из-за распространения этого вируса приняты повышенные меры контроля в аэропортах по всему миру), а также на фоне повсеместных протестных настроений в стране касательно обсуждаемого в Парламенте вопроса обязательной вакцинации и "презумпции согласия" на изъятие донорских органов у казахстанцев.

Редакция zakon.kz предупреждает казахстанцев, что за рассылку недостоверной информации предусмотрено наказание. Грань между соучастником и жертвой обстоятельств слишком тонка, и лучше лишний раз подумать перед тем, как пересылать что-то по социальным сетям. Ведь в место статуса предвестника новостей можно получить небо в клетку или в лучшем случае солидный штраф.

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