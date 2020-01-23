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Юлия Путинцева вышла в третий круг Australian Open

Казахстанская спортсменка реализовала 1 эйс, 4 брейк-поинта, набрала 104 очка.

Фото : m.sport.inform.kz23 января 2020, 18:22

Сегодня, 23 января состоялся матч на чемпионате Австралии по теннисумежду Юлией Путинцевой и Даниэль Коллинз, сообщает Sports.kz.

Игра длилась 2 часа 36 минут. За это время казахстанская спортсменка одолела американку со счетом 6:4, 2:6, 7:5.

Путницева реализовала 1 эйс, 4 брейк-поинта, набрала 104 очка.

26-летняя Коллинз, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, четырежды брала подачу соперницы, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. Ранее счет в личных встречах спортсменок был равным — 1:1.

В третьем раунде турнира Путинцева сразится с румынкой Симоной Халеп.


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