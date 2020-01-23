Президент Татарстана прочитал стихотворение Абая на казахском

Он передал эстафету татарской диаспоре, проживающей в России.

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к челленджу #Abai175 и прочитал стихотворение Абая Кунанбаева на казахском языке, передает zakon.kz.

Видео глава республики опубликовал на своей странице в Instagram.

Я с удовольствием принимаю эстафету от своего друга – акима Восточно-Казахстанской области Даниала Кенжетаевича Ахметова и передаю ее татарской диаспоре, проживающей в Казахстане, – сказал он.

Рустам Минниханов прочитал отрывок из стихотворения "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін".

Челлендж к 175-летию казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева запустила школьницы Ляйлим Шырак. Эстафету она передала президенту Касым-Жомарту Токаеву. Тот, в свою очередь, прочитал отрывок из стихотворения "Ғылым таппай мақтанба".

В челлендже уже приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр образования Асхат Айтмагамбетов, певец Димаш Кудайберген, бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, миллиардер Джек Ма, актер Джеки Чан и многие другие.

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