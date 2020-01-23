Из Китая пытались завезти в Казахстан контрабанду почти на 200 млн тенге

Контрабандный товар на общую сумму 198,8 млн тенге конфискован в доход государства.

Семиреченская транспортная прокуратура пресекла экономическую контрабанду товаров из Китая почти на 200 млн тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

- Установлено, что ТОО «D» попыталось ввезти на территорию Казахстана товар из КНР - запасные части транспортных средств различных наименований на общую сумму 198,8 млн тенге, весом – 156 тонн, путем их недостоверного декларирования, - говорится в сообщении.

Данный факт был зарегистрирован транспортной прокуратурой, и для принятия процессуального решения материалы направлены в Департамент экономических расследований Алматы, где по части 2 статьи 234 Уголовного кодекса (экономическая контрабанда в особо крупном размере) проведено досудебное расследование.

21 января Турксибский районный суд Алматы рассмотрев дело в согласительном производстве в отношении гражданина «С», признал его виновным в совершении данного преступления и назначил уголовный штраф в размере 1 500 МРП (3,9 млн.тенге).

Контрабандный товар на общую сумму 198,8 млн тенге конфискован в доход государства.

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