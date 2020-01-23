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Оперативный штаб создан в Нур-Султане в связи с непогодой

Спасатели столицы работают в круглосуточном и усиленном варианте несения службы.

Фото : Пресс-служба ДЧС города Нур-Султан23 января 2020, 18:46

На базе Департамента ЧС создан оперативный штаб и работает горячая линия, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султан.

Телефоны горячей линии: 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

За период с 08:00 до 18:30 23 января на автодорогах силами спасателей ДЧС из застрявших в снежных заносах автомашин спасено 63 человека, отбуксированы на очищенные участки автодорог 36 легковых автомашин, 1 автобус, 1 грузовой автомобиль (фура), 1 погрузчик.

Задействовано 11 ед. техники и 35 чел. л/с. столичного ДЧС. Работы по аварийно-спасательным работам продолжаются.

Спасатели столицы работают в круглосуточном и усиленном варианте несения службы.

ДЧС столицы рекомендует воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.


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