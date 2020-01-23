Какие дороги закрыты в Казахстане из-за непогоды

Комитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказали какие дороги закрыты в Казахстане в связи с ухудшением погоды, передает zakon.kz.

В Нур-Султане и Карагандинской области закрыто движение для всех видов транспорта по всем направлениям.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов транспорта на семи участках дорог, таких как:

Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты (от столицы до границы Павлодарской области);

Екатеринбург-Алматы (от села Жаксы до границы СКО);

Жезказган-Петропавловск (от границы Костанайской области до границы СКО);

Екатеринбург-Алматы (от Нур-Султана до границы Карагандинской области);

Екатеринбург-Алматы (от города Атбасар до Нур-Султана);

Нур-Султан-Петропавловск (от Нур-Султана до Щучинска);

Нур-Султан-Коргалжын (от села Акмол до Коргалжынского заповедника);

Макинск-Аксу-Торгай (от города Макинск до города Торгай).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом на двух участках дорог:

Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ (от поселка Белоусовка до села Секисовка);

Омск-Майкапчагай (от села Калбатау до села Кокпекты).

Закрыто движение для всех видов транспорта на четырех участках дорог:

Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (от села Предгорное до границы РФ);

Семей-Кайнар (от Семея до села Кайнар);

Алматы-Усть-Каменогорск (от села Калбатау до поворота поселка Касым-Кайсенова);

Усть-Каменогорск-Семей (от села Герасимовка до города Семей).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги Жезказган-Петропавловск(о т границы Карагандинской

области до границы Акмолинской области).

В Кызылординской области закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Кызылорда-Павлодар (от границы Карагандинсой области

до Кызылорды).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов транспорта на трех участках автодорог:

Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты (от поселка Шидерты до границы Акмолинской области);

Кызылорда-Павлодар (от поселка Бозшаколь до границы Карагандинской области);

Ленинский-Иртышск-Русская Поляна (от поселка Ленинский до границы России).

Комитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения "112", - говорится в сообщении.

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