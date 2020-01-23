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Дмитрий Медведев получит должность в Совете безопасности - Госдума РФ

Госдума приняла законопроект о введении новой должности «в приоритетном порядке».

Фото : Рамблер23 января 2020, 19:02

Госдума в окончательном чтении приняла внесенный президентом России законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, которую займет экс-глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента, сообщает Рамблер.

Как известно, 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Президент России Владимир Путин ее принял и предложил Медведеву занять новую должность заместителя председателя Совета безопасности России.

Госдума приняла законопроект о введении новой должности «в приоритетном порядке».

- В соответствии с документом заместитель председателя Совета безопасности будет назначаться на должность и освобождаться от нее президентом России. Также глава государства определит его полномочия», — отмечается в сообщении на сайте Госдумы.

Подобный расклад фактически сделает бывшего премьера вице-президентом, а связи Медведева на Западе и его аппаратный вес позволят ему выполнять «особые поручения» Путина, заявил «Газете.Ru» политолог Станислав Белковский.

Другие эксперты, опрошенные изданием, высказали мнение, что впоследствии Дмитрий Медведев может перейти в Конституционный суд или получить должность в Госсовете.

При этом ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объявил, что Дмитрий Медведев сохранит должность председателя правящей партии.

По мнению политика, нет законодательных ограничений, которые могли бы помешать экс-премьеру совмещать два поста.


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