Ученые нашли "змеиный след" в распространении коронавируса

Заражение могло произойти от употребления ядовитого деликатеса в пищу.

Ученые назвали ещё один неожиданный источник распространения китайской вирусной пневмонии, которая унесла жизни 17 человек. Им могли стать змеи, которых китайцы, возможно, покупали на оптовом рынке морепродуктов Хуанань. Сейчас этот рынок закрыт, сообщает life.ru

Свои выводы специалисты-вирусологи изложили в научном журнале Journal of Medical Virology. По их данным, новый штамм 2019-nCoV представляет собой гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили у летучих мышей. А они, в свою очередь, передали заразу некоторым видам пресмыкающихся, которые обитают на той же территории. Другой предполагаемый путь заражения ограничивается прилавками рынка. Торговцы в Хуанане предлагали своим покупателям не только морских гадов и улиток, но и тех самых змей и летучих мышей. А рынок, по мнению учёных, мог стать идеальной средой для передачи вируса.

Более того, им даже удалось установить виды змей, которые представляют наибольшую опасность. Это китайская кобра (Naja atra) и южнокитайский многополосный крайт (Bungarus multicinctus).

Напомним, вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря. Больных изолируют для недопущения распространения заболевания и ведут учет. Врачи предупредили, что высокая температура, затруднённое дыхание, стеснение в груди и кашель — это первые симптомы болезни. От нового коронавируса уже умерло 17 человек. Ранее стало известно, что в Петербурге два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

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