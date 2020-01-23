Алматинцев напугало фото врачей в спецкостюмах

Граждан просят воздержаться от распространения ложной информации.

В алматинских WhatsApp-мессенджерах распространяется фотография, где у выхода в больницу Талдыкоргана врачи в спецкостюмах-"скафандрах" заносят внутрь пациента на носилках. Сразу поползли слухи о зараженном китайском коронавирусе пациенте, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе акима Алматинской области опровергли эту информацию.

- Сегодня в талдыкорганской инфекционной больнице прошли учения. Отрабатывалась ситуация при госпитализации пациента с опасным вирусом. Повода для беспокойства нет. Это были учения и ничего более. Мы получаем информацию о том, что уже в мессенджерах гуляет недостоверная информация якобы о заболевании жителя города, - говорится в сообщении ведомства.

Граждан просят воздержаться от распространения ложной информации.

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