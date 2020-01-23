Алматинцев напугало фото врачей в спецкостюмах
Граждан просят воздержаться от распространения ложной информации.
Фото : laboratoria.by23 января 2020, 19:54
В алматинских WhatsApp-мессенджерах распространяется фотография, где у выхода в больницу Талдыкоргана врачи в спецкостюмах-"скафандрах" заносят внутрь пациента на носилках. Сразу поползли слухи о зараженном китайском коронавирусе пациенте, сообщает zakon.kz.
В пресс-службе акима Алматинской области опровергли эту информацию.
- Сегодня в талдыкорганской инфекционной больнице прошли учения. Отрабатывалась ситуация при госпитализации пациента с опасным вирусом. Повода для беспокойства нет. Это были учения и ничего более. Мы получаем информацию о том, что уже в мессенджерах гуляет недостоверная информация якобы о заболевании жителя города, - говорится в сообщении ведомства.
Граждан просят воздержаться от распространения ложной информации.
Читайте также: Как защитить себя от нового коронавируса, рассказал казахстанский эпидемиолог
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004032-1c0070f92600e2abe9d848c31f4d5f60
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...