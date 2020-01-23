Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцев напугало фото врачей в спецкостюмах

Граждан просят воздержаться от распространения ложной информации.

Фото : laboratoria.by23 января 2020, 19:54

В алматинских WhatsApp-мессенджерах распространяется фотография, где у выхода в больницу Талдыкоргана врачи в спецкостюмах-"скафандрах" заносят внутрь пациента на носилках. Сразу поползли слухи о зараженном китайском коронавирусе пациенте, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе акима Алматинской области опровергли эту информацию.

- Сегодня в талдыкорганской инфекционной больнице прошли учения. Отрабатывалась ситуация при госпитализации пациента с опасным вирусом. Повода для беспокойства нет. Это были учения и ничего более. Мы получаем информацию о том, что уже в мессенджерах гуляет недостоверная информация якобы о заболевании жителя города, - говорится в сообщении ведомства.

Граждан просят воздержаться от распространения ложной информации.

Читайте также: Как защитить себя от нового коронавируса, рассказал казахстанский эпидемиолог


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты