Зеленский отказался ехать на форум по Холокосту в Израиле

В израильском национальном мемориале Холокоста "Яд ва-Шем" выразили сожаления в связи с решением президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, так как передаст свое место и места других членов украинской делегации людям, пережившим трагедию, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он добавил, что считает такое решение правильным.

- К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины, - отметил Зеленский.

В израильском национальном мемориале Холокоста "Яд ва-Шем" выразили сожаления в связи с решением президента Украины.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителей мемориального комплекса.

Представители Яд Вашем заявили, что было слишком поздно договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, назвав решение Зеленского "прискорбным".

- Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом, - сказано в заявлении. - Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни, - заявили организаторы форума.

Всемирный форум памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum) приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года.

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