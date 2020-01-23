После 60 лет лечить не будут! – В Минздраве опровергли очередной WhatsApp-фейк

Лица пенсионного возраста входят в число 15 льготных категорий граждан, взносы за которых осуществляет государство, т.е. они являются застрахованными и обеспечены полным пакетом медицинских услуг в системе ОСМС.

Информация о том, что "после 60 лет лечить не будут!" не соответствует действительности, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Очередную фейковую рассылку вынуждены опровергать в Минздраве.

Гуляющая по казахстанскому WhatsApp информация о том, что казахстанцев после 60 лет лечить не буду, не соответствует действительности. Как и не существует "приказа Министра здравоохранения от 20.12.2019 года № 1067", указанного в рассылке.

В соответствии с приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан, лица пенсионного возраста имеют полный доступ к медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом, стационарозамещающем, стационарном уровнях, а также к восстановительному лечению и медицинской реабилитации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), - комментирует ситуацию Минздрав.

Лица пенсионного возраста входят в число 15 льготных категорий граждан, взносы за которых осуществляет государство, т.е. они являются застрахованными и обеспечены полным пакетом медицинских услуг в системе ОСМС.

- Наряду с этим, согласно Правил оказания стационарной помощи и стационарозамещающей помощи, утвержденных соответствующими приказами Министра здравоохранения РК № 761 и 669 от 29 августа 2019 года, лица пенсионного возраста госпитализируются для лечения в стационар вне зависимости от утвержденного перечня диагнозов и операций, т.е. нет никаких ограничений для их госпитализации, - говорится в сообщении ведомства.

По принципу "свободного выбора стационара" пожилые люди, как и все граждане Республики Казахстан, имеют возможность выезжать на лечение в другие регионы, в научно-исследовательские институты и научные центры, как для получения специализированной медицинской помощи, так и высокотехнологичных медицинских услуг. Перечень высокотехнологичных медицинских услуг утвержден приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2016 года № 1112.

Таким образом, государством предоставлены и защищены права на получение медицинской помощи лицам пенсионного возраста в полном объеме.

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