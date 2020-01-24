Новые правила работы обменников позволят сократить количество преступлений – Даурен Абаев

Он отдельно выделил вопрос времени работы обменников.

Новые правила работы обменных пунктов вступят в силу с 1 февраля. Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев утверждает, что таким образом, государство стремится вывести экономику из тени, сообщает zakon.kz.

Об этом министр заявил, будучи в гостях у программы "Открытый диалог".

Некоторые депутаты утверждают, что вводимые ограничения усложнят жизнь и гражданам, и бизнесменам. Но Даурен Абаев уверен, что, ограничения позволят навести порядок в этой сфере и сократить количество преступлений.

- Только за второе полугодие 2019 года Нацбанком было выявлено порядка 140 нарушений законодательства. И большинство этих нарушений связано с отмыванием доходов, финансированием запрещенной деятельности, наличием так называемых "черных касс" и другими правонарушениями.

Он отдельно выделил вопрос времени работы обменников, отметив, что это, конечно удобно, когда такие пункты работают круглосуточно.

- Для туристов всегда есть вокзалы и аэропорты, где обменники круглосуточны. Это ограничение вводится, в том числе, и для безопасности самих обменных пунктов. Вы знаете, что в ночное время как раз совершается большинство налетов. Или давайте возьмем другие страны. Посмотрите на опыт России - там можно обменять деньги только в банках. В Германии и Голландии паспорт необходимо предъявлять при обмене любой суммы. В большинстве стран в выходные дни подобные операции вообще недопустимы. Поэтому все это делается для наведения порядка в этой сфере, - резюмировал министр.

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