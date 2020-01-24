В США выпустили монеты и марки с изображением аль-Фараби и Абая

Кроме того, в феврале этого года стартует показ казахстанских фильмов в ведущих университетах США.

Посольство Казахстана в Вашингтоне инициировало выпуск памятных монет аль-Фараби, а также почтовых марок с изображением Абая Кунанбайулы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На лицевой стороне монеты размещено изображение аль-Фараби, а на оборотной стороне – логотип "Рухани жангыру" с парящим над степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа.

Кроме того, Посольство планирует в текущем году провести ряд мероприятий, посвященных аль-Фараби и Абаю Кунанбайулы. В частности, в феврале этого года стартует показ казахстанских фильмов в ведущих университетах США. В течение года планируется проведение фотовыставок и круглых столов, а также презентация книг о жизни и творчестве аль-Фараби и Абая Кунанбайулы для американских экспертных и академических кругов. Также на информационных ресурсах Посольства на постоянной основе размещаются фотографии об истории Казахстана в ХIX веке, сделанные западными путешественниками.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!