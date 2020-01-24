Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Признаков коронавируса на границе не выявлено – Даурен Абаев

Для въезжающих в Китай разработана специальная памятка.

Фото : reddit.com24 января 2020, 01:22

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сказал, что понимает причины опасения граждан по поводу китайской коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Резонансную тему подняли во время беседы в программе "Открытый диалог".

- Сегодня Минздрав провел брифинг, на котором четко было рассказано о проводимых профилактических мероприятиях. Ведется усиленный контроль на границе. Наше посольство и консульство на связи с нашими гражданами, которые временно пребывают в Китае. На границе в пунктах пропуска все проходят бесконтактную тонометрию. С бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских составов проводятся профилактические мероприятия, - заверил Даурен Абаев.

Он добавил, что для въезжающих в Китай разработана специальная памятка. На границе уже осмотрено порядка 15 тыс. человек, и признаков заболевания не выявлено. За развитием ситуации следят.

Читайте также: Усилили контроль на границе - Бекшин о коронавирусной инфекции


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты