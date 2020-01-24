Признаков коронавируса на границе не выявлено – Даурен Абаев
Для въезжающих в Китай разработана специальная памятка.
Фото : reddit.com24 января 2020, 01:22
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сказал, что понимает причины опасения граждан по поводу китайской коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Резонансную тему подняли во время беседы в программе "Открытый диалог".
- Сегодня Минздрав провел брифинг, на котором четко было рассказано о проводимых профилактических мероприятиях. Ведется усиленный контроль на границе. Наше посольство и консульство на связи с нашими гражданами, которые временно пребывают в Китае. На границе в пунктах пропуска все проходят бесконтактную тонометрию. С бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских составов проводятся профилактические мероприятия, - заверил Даурен Абаев.
Он добавил, что для въезжающих в Китай разработана специальная памятка. На границе уже осмотрено порядка 15 тыс. человек, и признаков заболевания не выявлено. За развитием ситуации следят.
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