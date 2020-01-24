Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Карагандинской области

В поезде находилось 683 пассажиров, пострадавших нет.

В Карагандинской области на станции Карабас четыре вагона пассажирского поезда №108 сообщением Нур-Султан – Жезказган, сошли с рельсов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

23 января 2020 года в 21 час 43 минуты на станции Карабас участка Караганда - Пассажирская - Жарык Карагандинского отделения дороги допущен сход 4 вагонов в пассажирском поезде №108 сообщением "Нур-Султан – Жезказган", перевозчиком является ТОО "Марал - Нур", в составе поезда 16 вагонов, в поезде находилось 683 пассажиров, пострадавших нет.

- На месте происшествия ведутся восстановительные работы, к ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда, движение поездов на участке не прекращалось, - говорится в сообщении.

Организованы работы по предоставлению дополнительных вагонов для дальнейшей пересадки пассажиров, следующих до станций назначения.

Происшествие произошло в сложных метеорологических условиях при нулевой видимости из-за бурана и обильного снегопада.

На место происшествия для расследования и выяснения причины схода выехала специальная комиссия АО "НК "КТЖ".

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