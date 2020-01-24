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"Барыс" уступил СКА в напряженнейшем матче

Итог игры: 4:7.

Фото : hcbarys.kz24 января 2020, 01:50

Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от российского СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

Хозяева открыли счет усилиями Морозова, и эта шайба стала единственной в первом периоде. А вот во втором отрезке команды забросили сразу пять раз, а сам период остался за "Барысом". При этом, во всех голевых атаках команды поучаствовал Никита Михайлис, сделавший дубль и ассистировавший Кертису Волку.

Несмотря на равный счет, тренерский штаб решился на смену вратаря, но Хенрик Карлссон не сумел хорошо войти в игру и пропустил две шайбы за 140 секунд. Гол Корбэна Найта за 10 минут вернул "Барыс" в игру, но последнее слово осталось за хозяевами.

Голы Кузьменко и Якупова помогли СКА отпраздновать победу и прервать победную серию "Барыса" – 7:4. "Барыс" отправляется в Уфу, где в субботу сыграет с местным "Салаватом Юлаевым".

СКА – "Барыс" – 7:4 (1:0, 2:3, 4:1)


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