На большей части территории Казахстана будут осадки в виде снега

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого распологается над Северным Уралом, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В связи с чем пройдут осадки преимущественно в виде снега, на юго-западе местами сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более, местами ожидаются туман гололед, низовая метель. В Павлодарской области сохраняется метель, местами гололед, ветер ночью 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской области местами туман, гололед, метель, местами ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами – туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем местами метель. В Акмолинской области ветер ночью 15-20, порывы 23, днем местами 15-20 м/с, местами метель, гололед. В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-22 м/с.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается ветер 18-23 м/с, ночью местами туман. В Актюбинской области местами гололед, ночью местами ветер 15-20 м/с, с низовой метелью. В Атырауской области местами гололед, в Западно-Казахстанской области местами туман.

В Алматы днем частично облачно, 1°.

В Нур-Султане днем облачно, слабый снег - 1°.

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