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В Нур-Султане отменены занятия для школьников и студентов колледжей

Занятия отменены для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей.

Фото : stolicaonego.ru24 января 2020, 06:49

В столице отменены занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей, передает zakon.kz со ссылкой на управление образования города Нур-Султан.

Управление образования города Нур-Султан сообщает:

24.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов ПЕРВОЙ смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются.


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