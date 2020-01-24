В Нур-Султане отменены занятия для школьников и студентов колледжей
Занятия отменены для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей.
Фото : stolicaonego.ru24 января 2020, 06:49
В столице отменены занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей, передает zakon.kz со ссылкой на управление образования города Нур-Султан.
Управление образования города Нур-Султан сообщает:
24.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов ПЕРВОЙ смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются.
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