Десятилетнего подростка госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения
Ребенка обнаружили прохожие.
Фото : Известия24 января 2020, 07:56
В Саратове 10-летний мальчик госпитализирован в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ.
Ребенка обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников оперативных служб.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004066-df8b9d9f19bca04076ffe7646a1799ce
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...