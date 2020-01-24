Десятилетнего подростка госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения

Ребенка обнаружили прохожие.

В Саратове 10-летний мальчик госпитализирован в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ.

Ребенка обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников оперативных служб.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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