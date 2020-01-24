Сегодня состоится расширенное заседание правительства под председательством Токаева

Мероприятие ожидается знаковым, так как впервые Токаев будет подводить итоги года.

Сегодня, 24 января, в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Планируется, что на заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства.

Советник Президента Олжас Худайбергенов выражал мнение, что заседание будет интересным.

Мероприятие ожидается знаковым, так как впервые Токаев будет подводить итоги года, пусть и неполного, под его управлением, а значит ожидаются оценки действий Правительства... ...Надеюсь, что заседание будет интересным, а озвученные там идеи станут прологом к новой экономической политике и перестройке системы госуправления, - отмечал он.

Начало в 10.30.

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