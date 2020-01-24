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Что важно знать о новых правилах в госзакупках. Важные вопросы обсудят онлайн

Вебинар Правмедиа пройдет 31 января.

Фото : Курсив, Коллаж Вячеслава Батурина24 января 2020, 09:40

Электронный кошелек, внесение и возврат обеспечения заявок 1% на участие в госзакупках, формула по Финансовой устойчивости на 2020 год. Эти и другие важные вопросы намерены обсудить в вебинаре Правмедиа, который пройдет 31 января, передает zakon.kz.

27 декабря 2019 года были внесены изменения в законодательство о государственных закупках.

На вебинаре, который будет вести Наталья Худайбергенова - руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", эксперт информационной системы "ПАРАГРАФ", обсудят основные изменения в этой сложной и немаловажной в бюджетном процессе сфере.

К основным изменениям относятся:

- Внедрение электронного кошелька вместо гарантийного денежного взноса для внесения обеспечения заявки
- Внесение и возврат обеспечения заявок 1% на участие в конкурсе (аукционе) и запросе ценовых предложений
- Ограничение для участия в закупках для поставщиков, состоящих в реестре недобросовестных участников закупок, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, и (или) перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального благосостояния и юридических лиц, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно владеет Фонд национального благосостояния
- Изменения в начислении условной скидке при участии в конкурсе
- Отмена условной скидки за сертификаты СЭМ, СМК и других
- Автоматическая условная скидка за Показатель уплаченных налогов
- Корректировка условной скидки за опыт работы
- Обновленная формула по Финансовой устойчивости на 2020 год
- Применение электронного депозитария в 2020 году

Состоится вебинар 31 января с 15:00 до 16:30. Все, что нужно для участия в нем, это зарегистрироваться, пройдя сюда.


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