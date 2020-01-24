Среднедушевые доходы казахстанцев выросли на 5,4%

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных доходов населения среди регионов составила 4,4 раза.

В третьем квартале 2019 года среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев составили 105,3 тыс. тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года на 11,1%, передает zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

- С учетом роста цен на потребительские товары и услуги за этот период на 5,4%, денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 5,4%, - отмечают аналитики.

По сравнению с предыдущим кварталом рост в номинальном выражении составил 1,4%, в реальном выражении — 0,7%.

В среднем за последние пять лет номинальные доходы населения растут на 10,9% за год.



При этом максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в третьем квартале 2019 года зафиксировано в Атырауской области: 221,3 тыс. тенге, показатель превысил среднереспубликанский уровень более чем в 2 раза. Реальный рост номинальных доходов в регионе составил 8,9% за год.

Вторую строчку по величине номинальных денежных доходов занимает столица: 169,5 тыс. тенге, рост в реальном выражении на 9,3% за год. Замыкает ТОП-3 Алматы: 150,4 тыс. тг — всего на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, с учетом инфляции.

В первую пятерку по размеру среднедушевых номинальных доходов также вошли Мангистауская (141,9 тыс. тг) и Карагандинская (107,7 тыс. тг) области.

Регионом с самым низким доходом остается Туркестанская область, показатель здесь составляет 47,7% от среднереспубликанского уровня. Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в третьем квартале 2019 года составила 4,4 раза (в третьем квартале 2018го — 4,5 раза).

Больше всех в реальном выражении нарастили свои доходы жители Жамбылской (+12% за год) и Туркестанской (+11,8% за год) областей. Оба региона входят в тройку антилидеров с самыми низкими доходами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!