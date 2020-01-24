В Костанайской области рекомендовали сократить рабочий день

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей региона следить за информацией об изменениях погодных условий.

ДЧС Костанайской области рекомендует сократить рабочий день для сотрудников госорганов, рынков, торгово-развлекательных центров, частным предпринимателям, сообщает zakon.kz.

В связи ухудшением погодных условий на большей территории Костанайской области в предстоящие выходные дни, с 24 по 26 января, Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей региона следить за информацией об изменениях погодных условий. Также рекомендуется сократить рабочий день для сотрудников госорганов, рынков, торгово-развлекательных центров, частным предпринимателям.

Автомобилистам по возможности отказаться от дальних поездок. Гражданам следует соблюдать элементарные правила поведения в зимнюю непогоду, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения. Помните единый телефон пожарных и спасателей: 101 или 112, доступный во всех регионах страны, - говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.

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