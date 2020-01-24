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В Костанайской области рекомендовали сократить рабочий день

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей региона следить за информацией об изменениях погодных условий.

Фото : pixabay.com24 января 2020, 10:03

ДЧС Костанайской области рекомендует сократить рабочий день для сотрудников госорганов, рынков, торгово-развлекательных центров, частным предпринимателям, сообщает zakon.kz.

В связи ухудшением погодных условий на большей территории Костанайской области в предстоящие выходные дни, с 24 по 26 января, Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей региона следить за информацией об изменениях погодных условий. Также рекомендуется сократить рабочий день для сотрудников госорганов, рынков, торгово-развлекательных центров, частным предпринимателям.

Автомобилистам по возможности отказаться от дальних поездок. Гражданам следует соблюдать элементарные правила поведения в зимнюю непогоду, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения. Помните единый телефон пожарных и спасателей: 101 или 112, доступный во всех регионах страны, - говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.


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