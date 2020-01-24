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До "ядерной полуночи" осталось 100 секунд. Эксперт оценил перевод часов Судного дня

Ситуация, очевидно, ухудшилась.

Фото : s0.rbk.ru24 января 2020, 10:26

Ситуация на международной арене ухудшилась, заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед, сообщает РИА Новости.

В качестве причин перевода стрелок, которые теперь показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", ученые называют рост ядерной угрозы, выход США из ядерной сделки с Ираном, недостаточные действия в вопросе изменения климата и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.

Ситуация, очевидно, ухудшилась. Что касается Ирана, это очень серьезно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех, — отметил он.

По словам эксперта, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией также подрывает всю систему международной безопасности.


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