До "ядерной полуночи" осталось 100 секунд. Эксперт оценил перевод часов Судного дня
Ситуация, очевидно, ухудшилась.
Ситуация на международной арене ухудшилась, заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед, сообщает РИА Новости.
В качестве причин перевода стрелок, которые теперь показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", ученые называют рост ядерной угрозы, выход США из ядерной сделки с Ираном, недостаточные действия в вопросе изменения климата и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Ситуация, очевидно, ухудшилась. Что касается Ирана, это очень серьезно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех, — отметил он.
По словам эксперта, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией также подрывает всю систему международной безопасности.
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