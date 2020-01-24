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Токаев обозначил основные задачи на 2020 год

Глава государства открыл расширенное заседание правительства, а также дал оценку проведенной работе за прошлый год.

Фото : Акорда24 января 2020, 10:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи на 2020 год, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас мы остановимся на проведенной работе в этом направлении и обсудим план на будущее. Главная цель — полноценное использование имеющихся возможностей нашего потенциала, — заявил Токаев, открывая расширенное заседание правительства.

Он напомнил, что в прошлом году удалось достичь хороших показателей — экономический рост составил 4,5 %.

В основных отраслях экономики наблюдается рост. Все эти показатели должны оказать положительное влияние. Необходимо далее развивать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа, — добавил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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