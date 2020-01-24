Токаев обозначил основные задачи на 2020 год
Глава государства открыл расширенное заседание правительства, а также дал оценку проведенной работе за прошлый год.
Фото : Акорда24 января 2020, 10:38
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи на 2020 год, передает корреспондент zakon.kz.
Сейчас мы остановимся на проведенной работе в этом направлении и обсудим план на будущее. Главная цель — полноценное использование имеющихся возможностей нашего потенциала, — заявил Токаев, открывая расширенное заседание правительства.
Он напомнил, что в прошлом году удалось достичь хороших показателей — экономический рост составил 4,5 %.
В основных отраслях экономики наблюдается рост. Все эти показатели должны оказать положительное влияние. Необходимо далее развивать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа, — добавил глава государства.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004103-4f81ddafd769e312f32f00841f921579
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...