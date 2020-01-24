Казахстан сделает акцент на новую волну привлечения инвестиций в 2020 году - Мамин

Наша стратегическая задача – повышать объем инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 15% и довести его уровень до 30% - премьер.

В 2019 году экономика Казахстана развивалась в условиях значительного замедления темпов роста мировой экономики. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании правительства в Нур-Султане, передает zakon.kz.

- По данным Всемирного банка и МВФ (Международный Валютный Фонд), темпы роста глобальной экономики составили 2,9%, что является минимальным результатом за последнее десятилетие (с 2009 года). При этом ряд стран смогли достичь опережающего роста национальных экономик на уровне 5% и выше, - сказал он.

При этом премьер отметил, что опыт этих стран демонстрирует необходимость принятия мер по развитию экономической активности за счет стимулирования внутреннего спроса и эффективного использования инвестиционного потенциала.

По его словам, в 2020 году, согласно прогнозам Всемирного банка, ожидается восстановление темпов роста мировой экономики до 3,2%.

- В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции, правительство делает акцент на привлечение новой волны инвестиций в экономику страны. Наша стратегическая задача – повышать объем инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 15% и довести его уровень до 30% , - отметил глава правительства.

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