Будьте осторожны. В Алматы разоблачили финансовую пирамиду

Установлено 28 потерпевших.

28 человек пострадали от финансовой пирамиды в Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В декабре 2017 года подозреваемый Турганов Р.Т. зарегистрировал в органах юстиции ТОО "RID inc" под торговой маркой "LIDER". В дальнейшем, под предлогом выплаты ежемесячных дивидендов в размере 30% от вложенной суммы денег, завладел денежными средствами вкладчиков (установлено 28 потерпевших).

В ходе досудебного расследования в декабре 2019 года он был объявлен в розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Учитывая имеющиеся факты создания "финансовых пирамид" и иных компаний, обещающих легкое и скорое обогащение вкладчиков, периодические публикации и сообщения об обманутых людях граждане продолжают добровольно отдавать свои сбережения в руки мошенников.

Заведено уголовное по ст. 195 ч. 4 п. 2 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, причинившее крупный ущерб).

Министерство внутренних дел призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на сомнительные призывы к быстрому обогащению и оберегать от необдуманных поступков своих близких.

Пострадавших в результате действий ТОО "RID inc" ("LIDER") просим обратиться в УП Бостандыкского района Департамента полиции г.Алматы (телефон дежурной части 254-47-42, следователь следственного отдела Нурсаги Б. 254-47-03). При наличии информации о деятельности подобных компаний необходимо обращаться в любое подразделение органов внутренних дел по месту жительства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!