Семь стратегических направлений развития Казахстана обозначил премьер-министр

Сформирован портфель из 7 приоритетных направлений и 104 мер. На системной основе ведется работа по их практической реализации.

Правительство разработало комплекс структурных и системных мер по обеспечению качественного роста экономики и повышения реального благосостояния населения. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании правительства в Нур-Султане, передает zakon.kz.

По его словам, сформирован портфель из 7 приоритетных направлений и 104 мер. На системной основе ведётся работа по их практической реализации.

Кроме того, сформирован Антикризисный план, включающий комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития мировой экономики.

Основным приоритетом работы правительства является повышение реальных доходов и качества жизни населения. Эта задача решается комплексно. В 2020 году повышена заработная плата работникам бюджетных сфер. Для малого и микро бизнеса на 3 года введены мораторий на проверки и освобождение от уплаты налогов на доход, - напомнил Мамин.

По его словам, фундаментальным фактором долгосрочного повышения реальных доходов населения является устойчивый и качественный рост экономики. В 2020 году правительство продолжит работу по семи стратегическим направлениям, предусматривающим привлечение инвестиций, создание рабочих мест с высокой производительностью, развитие инфраструктуры, экспортоориентированной индустриализации, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, а также цифровизации экономики.

Первое. Для активизации инвестиционной деятельности правительством сформирован пул из более двух тысяч проектов (2033) на сумму 44 трлн тенге. Наибольший потенциал для привлечения инвестиций имеют обрабатывающая промышленность, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, туризм, здравоохранение, транспорт и логистика, и другие. Для каждой из этих отраслей определены конкретные целевые индикаторы по привлечению инвестиций, - рассказал глава правительства.

В рамках Координационного совета по привлечению инвестиций регулярно решаются практические вопросы реализации инвестпроектов и совершенствования бизнес климата в стране.

Второе. Одним из важнейших приоритетов работы правительства является создание продуктивных рабочих мест. Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов, которые предполагают переход на новый технологический уровень организации производства товаров и услуг, что приведёт к росту производительности труда до 8,2 млн тенге на человека (в 2019 г. – 7,4 млн тг на чел.).

В 2020 году во всех сферах экономики будет создано 430 тыс. новых рабочих мест, в том числе с высокой производительностью. Основными источниками станут сфера услуг, в первую очередь, это туризм, торговля и строительство, а также отрасли реального сектора, в том числе обрабатывающая промышленность и АПК, - сказал премьер.

Третье. На особом контроле правительства находится вопрос обеспечения населения жильем и качественной инфраструктурой.

Так, по его словам, в 2020 году будет построено 15 млн кв. м жилья. Более 150 тысяч семей получат жилье. Кроме того, начнется модернизация 11 очистных сооружений.

В целом до 2024 года предусматривается завершение модернизации и реконструкции 53 очистных сооружений на 328 млрд тенге.

В результате реализации 44 проектов по газификации охват населения доступом к природному газу увеличится на 1,2 млн человек.

Для повышения качества жизни сельского населения в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі» будет реализовано более 800 (восьмисот) проектов по развитию качественной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в 190 сёлах в соответствии с новыми стандартами.

В целом на предстоящие 7 лет предусмотрено 900 млрд тенге на модернизацию инфраструктуры более 3,5 тыс. сел, - сказал Аскар Мамин.

В рамках развития социальной инфраструктуры будут приняты меры по дальнейшему обеспечению качественных и доступных услуг здравоохранения и образования.

До 2026 года в регионах страны будут созданы 19 крупных современных медицинских центров с привлечением частного капитала на общую сумму более 1,2 трлн тенге.

Как отметил глава правительства, уже в этом году начнется строительство таких больниц в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях на сумму 210 млрд тенге.

В рамках ГЧП совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнется реализация 7 многопрофильных больниц в 7 регионах: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Жамбылская области и г. Алматы.

В рамках развития инфраструктуры системы образования в 2020 году планируется ввести около 200 новых школ, из них 100 – частных, а также 44 студенческих общежития. (12 тыс. койко-мест)

В целом, сказал премьер, в текущем году будет инвестировано более 300 млрд тенге, в т.ч. частным сектором – 55 млрд тенге (рост 328% к 2019 г.), государственным – 248 млрд тг.

Также в 2020 году в рамках госпрограммы "Нурлы Жол» будут завершены строительство и реконструкция свыше 2,600 км автодорог республиканского значения.

Это - Талдыкорган-Усть-Каменогорск (763 км), Караганда-Балхаш-Капшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415 км), Актобе-Атырау-Астрахань

(279 км), Мерке-Бурылбайтал (266 км), Кокшетау-Петропавловск (67 км), Ушарал-Достык (60 км), Костанай-Денисовка (60 км), Узынагаш-Отар (56 км).

При этом платность будет введена на 5,7 тыс. км дорог.

Особое внимание будет уделено развитию местных дорог. В целом более 4 тыс. км местных дорог будет охвачено ремонтными работами, что позволит улучшить качество жизни в городах и селах.

Четвертое. В 2020 году стартует реализация третьей программы индустриально-инновационного развития.

В рамках Карты индустриализации в этом году будет реализовано 160 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 17 тыс. новых рабочих мест.

Для повышения конкурентоспособности экономики будут приняты меры по комплексному внедрению инноваций через стимулирование бизнеса к инновационной деятельности и привлечение передовых мировых компаний к развитию инновационного потенциала.

Так, совместно с Всемирным экономическим форумом на базе МФЦА будет запущен Региональный центр четвертой промышленной революции.

Стратегически важной задачей является наращивание экспортного потенциала.

В этой связи будут приняты проактивные меры по снятию торговых барьеров, финансированию экспорта, страхованию и гарантированию, предоставлению широкой сервисной поддержки.

В результате в 2020 году объем несырьевого экспорта планируется увеличить на 3 млрд долл. до 18,6 млрд долларов.

Пятое. В 2020 году продолжится работа по наращиванию объемов переработки топливно-энергетических ресурсов.

Планируется добыть 90 млн тонн нефти и 56,5 млрд куб. м газа. Общий объем инвестиций в проекты топливно-энергетического комплекса составит 2 трлн тенге.

Шестое. В агропромышленном комплексе фокус будет направлен на стимулирование глубокой переработки сельхозпродукции.

Будет реализован комплексный подход по обеспечению продовольственными товарами, предусматривающий увеличение производства сельхозпродукции, субсидирование с привязкой к импортозамещению, рост инвестиций и расширение экспорта продукции АПК. Привлечение стратегических инвесторов будет способствовать формированию чёткого понимания у казахстанских фермеров долгосрочных перспектив развития отрасли, - подчеркнул Мамин.

Он отметил, что в 2020 году будут обеспечены темпы роста отрасли на 6%, сокращение импорта продукции АПК на 6%, создание 40 тыс. новых рабочих мест.

В целом АПК является инвестиционно привлекательной отраслью.

В ближайшие 5 лет будет реализовано 387 проектов на сумму 4,4 трлн тенге, из них в 2020 году начнется реализация 94 проектов на 559 млрд тенге.

Работа в этом направлении уже ведется. Так, в Северо-Казахстанской области реализуются проекты по развитию глубокой переработки пшеницы. Планируется ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей, что позволит за 3 года довести объёмы переработки пшеницы в области с 20% до 90%, - пояснил глава Кабмина, заметив, что это пример для других зерносеющих регионов.

В Жамбылской области, где 60% населения проживают в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств.

В результате в рамках этого проекта в ближайшие 2 года выпуск сельхозпродукции вырастет на 34%, загрузка предприятий – на 30%, будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест.

Седьмое. В условиях глобального тренда цифровизации всех сфер жизни и экономики ключевым фактором конкурентоспособности становится внедрение и широкое распространение цифровых технологий.

В этом направлении проделана большая работа и в 2020 году будут приняты меры по увеличению охвата услугами сети Интернет до 93% населения страны; доведению уровня госуслуг в электронном формате до 90%; повышению уровня цифровой грамотности населения до 80%.

Особое внимание будет уделено реализации проекта "Умные города», который приведёт к повышению эффективности работы городских служб и качества инфраструктуры, - сказал Аскар Мамин.

По его словам, совместно с Назарбаев Университетом и Всемирным банком разрабатывается проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в госорганах в центре и на местах.

Вместе с тем цифровые решения в рамках проекта Smart Data Ukimet позволят обеспечить интеграцию данных, проводить глубокую аналитику, снизить документооборот.

В целом, в 2020 году планируется привлечь 137 млрд тенге инвестиций, а также создать 10 тыс. новых рабочих мест за счет цифровизации.

В целом достижение запланированных показателей, проведение структурных и институциональных реформ потребует скоординированной и эффективной работы всего государственного аппарата, - заключил премьер

Он также отметил, что правительством разрабатывается новая Концепция государственного управления, в рамках которой предусматривается реализация мер по формированию эффективного, прозрачного и подотчётного госаппарата (новые подходы к функанализу для исключения дублирования и передачи госфункций в конкурентную среду, сокращение госаппарата на четверть, дебюрократизация).

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