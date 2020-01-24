Изменения в политику инвестирования повлияли на доходы Нацфонда 

По итогам 2019 года получен валютный доход в сумме 4,2 млрд долларов США.

Глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев рассказал о проведенной за прошедшие 12 месяцев работе по по увеличению активов национального фонда, передает корреспондент zakon.kz.

На расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заслушав доклад главы Нацбанка Ерболата Досаева, спросил о проведенной работе по повышению эффективности управления и увеличению активов нацфонда.

По словам главы Нацбанка, были внесены изменения в политику инвестирования.

Мы перешли от консервативного к более сбалансированному, то есть увеличили долю инвестирования в акции, уменьшили долю инвестирования в облигации развитых стран, имеющие долю в развивающих странах. По итогам 2019 года получен валютный доход в сумме 4,2 млрд долларов США, — сообщил Досаев.

При этом, он добавил, что рынок акции вырос более 25 % и в 2020 году есть готовность увеличить эту тенденцию.

Мы надеемся, что даже с учетом волатильности на существующих рынках по итогам 2020 года мы получим положительные результаты в национальный фонд, — подчеркнул Досаев.

Глава государства в свою очередь отметил, что созданный по инициативе Елбасы Нацфонд является безальтернативным институтом и создание других фондов не допустимо.

Хотел бы подчеркнуть. Об этом я еще скажу ниже. Созданный по инициативе Елбасы национальный фонд является безальтернативным институтом. Создание каких либо альтернативных фондов где бы то ни было не допускается и не разрешается. Эта задача стоит перед правительством, перед Нацбанком. То есть нацфонд это единственное подобного рода учреждение, институт, — заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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