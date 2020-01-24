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Замруководителя Управления культуры Шымкента подозревают в получении взятки

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

Фото : BNews.kz24 января 2020, 11:23

Антикоррупционной службой Шымкента проведено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов г.Шымкент" по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает zakon.kz.

Он подозревается в получении от представителя ТОО "Hyundai Wacortec Life" взятки в значительном размере за незаконные действия по предоставлению в аренду помещения, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Досудебное расследование завершено. Планируется направление уголовного дела в суд.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.


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