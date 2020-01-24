Занятия для второй смены в Нур-Султане отменены
В городе сохраняется непогода, идет снег, ветер.
Фото : Павон24 января 2020, 11:50
В Нур-Султане отменили занятия для учащихся школ и студентов, передает zakon.kz.
Управление образования города Нур-Султане сообщает: в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся второй смены: нулевых-двенадцатых классов и студентов первого, второго курса колледжа отменяются, - сообщается на сайте акима города.
В городе сохраняется непогода, идет снег, ветер.
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