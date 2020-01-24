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Занятия для второй смены в Нур-Султане отменены

В городе сохраняется непогода, идет снег, ветер.

Фото : Павон24 января 2020, 11:50

В Нур-Султане отменили занятия для учащихся школ и студентов, передает zakon.kz.

Управление образования города Нур-Султане сообщает: в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся второй смены: нулевых-двенадцатых классов и студентов первого, второго курса колледжа отменяются, - сообщается на сайте акима города.

В городе сохраняется непогода, идет снег, ветер.


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