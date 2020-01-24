Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Фото : Пресс-служба Мажилиса24 января 2020, 11:51

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза.

Казахстан – полноправный член Всемирного почтового союза с 1992 года. Протокол направлен на выполнение принятых нашей страной обязательств по обеспечению международного почтового обмена и транзита международных почтовых отправлений Казахстана в рамках Всемирного почтового союза. Это позволит стимулировать развитие качественных, доступных, универсальных почтовых услуг.

В этом ряду и Соглашение Казахстана с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

По условиям Соглашения стороны взаимодействуют в борьбе с незаконной миграцией в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты