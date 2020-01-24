Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза.

Казахстан – полноправный член Всемирного почтового союза с 1992 года. Протокол направлен на выполнение принятых нашей страной обязательств по обеспечению международного почтового обмена и транзита международных почтовых отправлений Казахстана в рамках Всемирного почтового союза. Это позволит стимулировать развитие качественных, доступных, универсальных почтовых услуг.

В этом ряду и Соглашение Казахстана с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

По условиям Соглашения стороны взаимодействуют в борьбе с незаконной миграцией в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств.





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