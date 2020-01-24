Приостановление сдачи налоговой отчетности сократилось до трех лет

Также с 1 января 2020 года срок исковой давности составляет 3 года (ранее 5 лет).

В связи с изменениями в налоговом законодательстве, вступившим в силу с 2020 года, порядок приостановления (продление, возобновления) представления налоговой отчетности предпринимателей в органы государственных доходов сократился до 3-х лет. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.

Так, общий срок приостановления представления налоговой отчетности с учетом его продления не должен превышать срок исковой давности.

С 1 января 2020 года срок исковой давности составляет 3 года (ранее 5 лет), за исключением категорий налогоплательщиков:

- подлежащих налоговому мониторингу в соответствии с настоящим Кодексом (крупные налогоплательщики-325 000 МРП, численность-250 человек);

- осуществляющих деятельность в соответствии с контрактом на недропользование.

Продление распространяется на налоговую отчетность, представляемую налогоплательщиком в течение календарного года, в котором в налоговый орган направлено уведомление на продление, - пояснили в ДГД.

Как отметили в департаменте, индивидуальным предпринимателям, приостановившим предоставление налоговой отчетности необходимо уплачивать обязательные медицинские взносы (ОСМС), освобождению от уплаты взносов подлежат:

- военнослужащие;

- сотрудники специальных государственных органов;

- сотрудники правоохранительных органов;

- дети;

- лица, зарегистрированные в качестве безработных;

- неработающие беременные женщины;

- неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет, за исключением лиц, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта;

- лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

- неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

- неработающее лицо, осуществляющее уход за инвалидом первой группы с детства;

- получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды ВОВ;

- лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

- лица, содержащиеся в следственных изоляторах;

- неработающие оралманы;

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Кұміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

- инвалиды;

- лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

- неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

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