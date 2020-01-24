Токаев: Жители Семея должны почувствовать внимание со стороны правительства
Семею предоставлен статус исторического центра.
Фото : kazinform24 января 2020, 12:07
На расширенном заседании правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Восточно-Казахстанской области обратить особое внимание на развитие города Семей, передает корреспондент zakon.kz.
Согласно моему решению, Семею предоставлен статус исторического центра. Это не просто название. Это влечет за собой ряд конкретных мер, с тем, чтобы жители этого исторического города почувствовали внимание со стороны правительства. Я думаю, что эта задача вам по плечу, - сказал Токаев, обращаясь к акиму ВКО.
При этом он отметил, что недавно встречались с акимами, в том числе и Даниалом Ахметовым, обсудили итоги социально-экономического развития в регионах.
Показатели хорошие. Договорились, что будем заниматься строительством моста через Бухтарму. Это социально-значимый объект, он помимо того, что принесет практическую пользу населению, но и даст импульс привлечению инвестиций. Просьба заниматься, - заключил Токаев.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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