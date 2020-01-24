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Поставку синтетических наркотиков пытались наладить в Актау

Наркоторговцы изучали рынок сбыта.

Фото : МВД РК24 января 2020, 12:12

В результате двухнедельной оперативной разработки перекрыт крупный канал поставки синтетического наркотика мефедрона в Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

После получения сведений о поставке этого наркотика в Актау, были задержаны две гражданки Казахстана, у которых при себе и в арендуемой квартире изъята партия наркотика общим весом 96 грамм. В ходе допроса установлено, что девушки приехали в Актау для изучения рынка сбыта наркотика и поиска оптовых покупателей.

В дальнейшем, в результате комплекса оперативных мероприятий, на той же съемной квартире были задержаны еще два "гастролера", которые приехали в Актау для сбыта еще одной партии мефедрона. У них изъято 392 грамма синтетического наркотика.

Молодые люди планировали наладить поставку мефедрона в Актау для дальнейшей оптовой продажи.

В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". Наказание предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.


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