Темпы реализации реформ замедлились - Токаев

Наряду с положительными результатами работы глава государства отметил, что сохраняется вопрос относительно качества экономического развития.

Считаю важным подготовить программу радикальных реформ в экономике страны, сказал на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Принят закон о статусе педагога. Оказания поддержки бизнеса, введен мораторий на проверке. Вместе с тем сохраняются вопрос относительно качества экономического развития. Стагнирует кредитование экономики. За 11 мес 2019 года объем ссудного портфеля к валовому внутреннему продукту снизился с 23 % до 22 %, — сказал глава государства.

В прошлом году , по его словам, Казахстан стал чемпионом среди стран ЕАЭС по уровню инфляции.

Большая проблема – отсутствие значительного роста производительности труда. Это проблема. Действительно проблема. Медленно растет доля несырьевого экспорта. Как видите, задач, связанных с качеством экономического роста, много. Большая часть из них структурные проблемы, которые мы решаем много лет, — подчеркнул Президент Казахстана.

Он добавил, что нужна принципиальная новая позиция, однако цели и задачи, поставленными Елбасы остаются неизменными.

Вместе с тем надо признать, что темпы реализации реформ замедлились. Этот факт констатируют международные и отечественные эксперты. Считаю важным подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны. Нам нужен новый экономический курс, который даст четкое видение проблем и методов их решения. Реформы требуют решительности. Именно к этому я призываю правительство, — заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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