Финансовая система больна - Токаев

Предстоит разработать подходы по оздоровлению банковской системы.

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану необходимо срочно решить проблемы в банковском секторе, передает корреспондент zakon.kz.

Следует обратить внимание на тревожную тенденцию - роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом. Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7%, МСБ - на 18%, сельского хозяйства на 48%. Это происходит на фоне стремительного, точнее на 24 процента, роста потребительского кредитования населения. При этом две трети кредитов физлицам выдано без залога. Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами, финансовая система больна, - сказал он.

По его словам, в прошлом году более полумиллиона граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность.

Так, 1,2 миллиона наших граждан получили списание штрафов и пеней по потребительским кредитам. Нацбанку и Агентству по регулированию финрынка следует принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации. Кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физлицам увеличились на 1,4 триллиона тенге и составляют 6,7 триллиона тенге, полная возвратность которых под вопросом. В прошлом году завершен обзор качества активов. Теперь главная задача – обеспечение финансовой стабильности. Предстоит разработать подходы по оздоровлению банковской системы. Сделать это надо срочно, не откладывая в долгий ящик. Последствия могут быть серьезные. Вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях. Нацбанку следует найти баланс, - заключил Токаев.



Оксана Скибан, Нур-Султан

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