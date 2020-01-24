Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев правительству: Времени на раскачку нет

План работы на среднесрочный период разработает правительство.

Фото : Акорда24 января 2020, 12:31

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительству требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию, передает корреспондент zakon.kz.

Требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию. По сути, речь идет о плане работы правительства на среднесрочный период, - сказал он.

По его словам, этот документ должен быть подготовлен правительством, администрацией президента, палатой предпринимателей "Атамекен" уже к 15 мая этого года.

Времени на раскачку нет, – заключил Токаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты