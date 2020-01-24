Токаев правительству: Времени на раскачку нет
План работы на среднесрочный период разработает правительство.
Фото : Акорда24 января 2020, 12:31
На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительству требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию, передает корреспондент zakon.kz.
Требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию. По сути, речь идет о плане работы правительства на среднесрочный период, - сказал он.
По его словам, этот документ должен быть подготовлен правительством, администрацией президента, палатой предпринимателей "Атамекен" уже к 15 мая этого года.
Времени на раскачку нет, – заключил Токаев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004144-2be218c42793fe9bd8987429b5e9e99c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...