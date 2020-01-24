Токаев правительству: Времени на раскачку нет

План работы на среднесрочный период разработает правительство.

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительству требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию, передает корреспондент zakon.kz.

Требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию. По сути, речь идет о плане работы правительства на среднесрочный период, - сказал он.

По его словам, этот документ должен быть подготовлен правительством, администрацией президента, палатой предпринимателей "Атамекен" уже к 15 мая этого года.

Времени на раскачку нет, – заключил Токаев.

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