Два человека пострадали в ДТП с участием такси в Алматинской области

По словам очевидцев, водитель такси не заметил или проигнорировал знак "Уступи дорогу".

Серьезное ДТП с участием автомобиля такси, произошло в Алматинской области. В результате пострадали два человека. Как выяснилось, одну из машин, попавших в аварию, должны были в этот день продать другому владельцу, сообщает корреспондент zakon.kz.

Дорожная авария произошла на пересечении трассы ведущей в микрорайон Алатау (бывший ИЯФ) и автодороги тянущейся вдоль Большого алматинского канала (БАК).

По словам очевидцев ДТП, автомобиль Audi A6 ехал вдоль БАКА в сторону микрорайона Алатау, а такси Renault LOGAN двигался в западном направлении по трассе в сторону Кульджинского тракта.

Подъезжая к пересечению этих автодорог, водитель Renault LOGAN не заметил или проигнорировал знак "Уступи дорогу", и выехал на перекресток, куда в это момент выезжала Audi A6. Машины столкнулись.

Удар был настолько силен, что Audi A6 откинуло на обочину противоположной стороны трассы, и остановиться она смогла лишь в поле, буквально в паре метров от растущих там деревьев. Автомобиль Renault LOGAN также получил серьезные повреждения, но остался на дороге.

В результате ДТП пострадали два человека. Девушка-пассажирка такси Renault LOGAN, находившаяся на заднем сиденье, с такой силой ударилась о спинку переднего сиденья, что сломала ее. Также пострадал пассажир Audi A6 – пожилой мужчина. Их увезли в больницу прибывшие на место бригады скорой помощи.

Также стало известно, что попавший в ДТП автомобиль Audi A6 буквально сегодня должен был сменить хозяина. За него уже был внесен залог, и нынешний и будущий автовладелец, уже через пару часов собирались встретиться в спецЦОНе, чтобы снять это авто с учета и оформить на нового владельца.

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