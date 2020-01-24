Реформы будем проводить "через колено" - Токаев
Любые планы хороши настолько, насколько мы хорошо их выполняем.
Фото : Акорда24 января 2020, 12:40
На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что решения госаппаратом принимаются медленно и нужны кардинальные изменения, передает zakon.kz.
Основные решения принимаются государственным аппаратом медленно, с оглядкой на многочисленные нормативные акты, со ссылкой на необходимость межведомственного согласования…Так работать в условиях ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. Реформы придется проводить буквально "через колено", - сказал он.
По его словам, любые планы хороши настолько, насколько мы хорошо их выполняем.
Речь не только о госслужбе. Концепция госуправления шире, и предусматривает создание сервисной модели, направленной на удовлетворение потребностей граждан. Нам нужно определиться со структурой госаппарата, оптимальной численностью госорганов. И госаппарат - это люди, с которых будут спрашивать за успех или удачу. До конца года мы должны сделать шаг вперед в качестве управления. Сейчас мы сделали президентский резерв. Но этого недостаточно. Хочу попросить обратить внимание акимов на резервистов. Там есть интересные молодые люди, кто мог бы пригодится на госслужбе, - уточнил Президент.
Глава государства считает, что госслужащий должен быть ориентирован на результат, а не на переписку. Апатия, безинициативность, нерешительность – результат пристального внимания правоохранительных органов.
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